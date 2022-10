"Sứ giả" góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của cổ phục Việt Nam

Khi may một chiếc áo, ông đều cân nhắc kỹ đường kim mũi chỉ, họa tiết hoặc là nét đặc trưng của chiếc áo. Ông Trần Thanh Tòng là một trong những người đang tiếp nối quá trình phát triển của chiếc áo dài cổ phục, giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận văn hóa Việt Nam xưa qua trang phục.

Mấy năm nay, giới trẻ rất yêu thích và mặc áo ngũ thân ngày càng phổ biến. Người trẻ mặc áo ngũ thân trong các dịp lễ Tết, đám cưới, thậm chí trong các không gian quen thuộc như gia đình, điểm vui chơi văn hóa.

Do vậy, tiệm may cổ phục Thanh Tòng đã thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến đặt may. Mỗi chiếc áo sẽ tùy loại vải, họa tiết thêu và cách thức may sẽ có giá từ 1-3 triệu đồng.

Là người mẫu ảnh, thường chọn áo dài mặc vào những dịp đặc biệt và chụp ảnh tại những nơi trang nghiêm, chị Nguyễn Thị Lệ Trinh (23 tuổi) đến từ tỉnh Sóc Trăng cho biết rất bất ngờ khi có thể sở hữu một chiếc áo dài theo phong cách cổ phục ngay tại một tiệm may ở Cần Thơ. Khi khoác trên mình bộ áo dài ngũ thân, chị cảm thấy thêm tự hào là người Việt Nam.

Theo ông Nhâm Hùng - nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ, việc tìm hiểu về văn hóa xưa của dân tộc đã là rất đáng quý; bảo tồn, lưu giữ, lan truyền những giá trị văn hóa ấy lại càng đáng trân trọng.

Ông Trần Thanh Tòng xứng đáng là một "sứ giả” góp phần đưa các giá trị văn hóa xưa vào đời sống hiện đại, giúp các bạn trẻ thêm hiểu, trân quý giá trị văn hóa của dân tộc. Ông Trần Thanh Tòng chăm chút những loại trang phục xưa dù lợi nhuận về kinh tế không nhiều. Điều này cho thấy sự đam mê của người thợ may có tâm huyết giữ gìn, phát huy vẻ đẹp của trang phục truyền thống.

Là một người chuyên nghiên cứu văn hóa, ông Nhâm Hùng mong muốn sẽ có nhiều người thợ như ông Trần Thanh Tòng để truyền nghề lại cho thế hệ trẻ.

Chia sẻ về định hướng tương lai, ông Trần Thanh Tòng cho biết, ông sẽ nỗ lực hơn nữa trong nghiên cứu các cổ vật để hiểu cặn kẽ hơn về cổ phục. Ông khá “kén khách,” như vậy, ông mới trau chuốt để có sản phẩm hoàn thiện nhất. Những thợ may nào có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này, ông sẵn lòng truyền nghề và hiểu biết của bản thân để góp phần lan tỏa vẻ đẹp của cổ phục Việt Nam.

Xu hướng khách hàng hiện nay, đặc biệt là giới trẻ thích mặc cổ phục Việt trong những dịp trang trọng là một tín hiệu đáng mừng. Vì vậy, việc làm của ông Trần Thanh Tòng là cách để lan tỏa và khẳng định “dù chiếc áo dài ngũ thân từng trải qua nhiều lần cách tân, nhưng nó không mất đi mà đang trở về với nguyên bản và sẽ sống cùng thời đại”./.

Ánh Tuyết (TTXVN/Vietnam+)