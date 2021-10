Sử dụng Zalo để đưa tin mưa lũ, cách ứng phó thiên tai đến người dân

Từ tháng 8 đến tháng 10/2021, thông qua kênh Zalo “Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia” đã có hơn 116 triệu tin nhắn được gửi đến người dân tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai... Qua đó, cung cấp nhanh chóng, chính xác diễn biến về tình hình bão lũ, thiên tai của từng địa phương đến người dân sinh sống tại nơi đó.

Cũng theo Trung tâm Dự báo TTTV Quốc gia từ nay đến ngày 30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông. Vì mưa lớn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên là rất lớn.