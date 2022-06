Sự cố và sạn bán kết MUVN 2022: Góc quay có vấn đề, thí sinh đạo nhái?

Miss Universe Vietnam 2022 là cuộc thi nhan sắc đang được chú ý nhất nhì ở thời điểm hiện tại nhờ quy tụ dàn thí sinh có cả phong thái, vóc dáng, nhan sắc đến khả năng "nuốt mic". Bên cạnh đó, dàn giám khảo trong nước và quốc tế cũng đều thuộc hàng cực phẩm.

Để tương xứng với quy mô chương trình, đêm bán kết đã cho thấy sự đầu tư của ban tổ chức khi sự kiện diễn ra khá hoành tráng và quy mô, trang phục đồng diễn và bikini đều nổi bật, MC dẫn song ngữ tiệm cận quốc tế...Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn một số hạt sạn và sự cố đáng tiếc.

Your browser does not support the video tag.

Clip tổng hợp một vài sự cố và sạn trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Tường Vy "vồ ếch"



Tường Vy, với danh hiệu Hoa khôi sinh viên 2021, được đặc cách vào thẳng chung kết, nhưng tiếc là cô chưa phát huy được điểm mạnh trên sân khấu.