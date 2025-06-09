Sự biến mất của Barron Trump

Ngày 5/9, nhiều nhân viên bảo vệ trường xác nhận với People con trai 19 tuổi của ông Trump chưa từng xuất hiện tại cơ sở chính của NYU kể từ khi kỳ học mùa thu bắt đầu.

Barron Trump đã kết thúc kỳ nghỉ hè đầu tiên với tư cách sinh viên đại học. Theo lịch trình, cậu út nhà Tổng thống Mỹ quay lại khuôn viên cơ sở Greenwich Village (New York, Mỹ) của Đại học New York (NYU) vào ngày 2/9, để bắt đầu năm học thứ hai tại Trường Kinh doanh Stern. Tuy nhiên, Barron không xuất hiện.

"Theo như tôi được biết, cậu ấy học tại cơ sở khác của NYU trong một học kỳ", nguồn tin tiết lộ.

Người này từ chối chia sẻ thêm chi tiết về cơ sở mà Barron có thể chuyển đến với lý do bảo mật.

Theo People, NYU có mạng lưới toàn cầu với nhiều cơ sở khác trong nước và quốc tế. Các cơ sở cấp bằng khác được đặt tại khu Downtown Brooklyn (New York), Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và Thượng Hải (Trung Quốc). Ngôi trường này còn có nhiều trung tâm học tập trên khắp nước Mỹ và thế giới, bao gồm Los Angeles và Washington, D.C. - nơi cha mẹ Barron đang sinh sống.