Sự bảo thủ 'hợp lý' của Mazda khi trung thành với động cơ không tăng áp

Theo các chuyên gia ô tô, Mazda vẫn giữ vững danh tiếng của một thương hiệu Nhật Bản đề cao độ tin cậy. Tuy nhiên, điều này không phải tuyệt đối. Độ bền của xe Mazda phụ thuộc chủ yếu vào công nghệ động cơ, hộp số và lịch sử bảo dưỡng.

Mazda đứng thứ 3 trong danh sách xe cũ đáng tin cậy nhất do Consumer Reports bình chọn. Ảnh: Mazda

Với triết lý "Jinba Ittai" (Nhân mã hợp nhất), từ lâu Mazda đã không chỉ tập trung vào cảm giác lái mà hãng xe Nhật này còn tạo nên một cuộc cách mạng âm thầm trong kỹ thuật cơ khí, giúp họ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Toyota và Honda.

Theo Consumer Reports (Mỹ), Mazda đứng thứ 3 trong danh sách xe cũ đáng tin cậy nhất, và J.D. Power cũng xếp Mazda trong Top 3 thương hiệu đáng tin cậy năm 2025. Những vị trí này không đến từ may mắn mà là kết quả của những lựa chọn kỹ thuật có chủ đích.

Động cơ SkyActiv-G: Khi đơn giản là bền bỉ