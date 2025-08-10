Su-75 Checkmate Nga tầm bay 3.000km, trần bay 17.500m, radar ‘soi’ 200km, ‘thay đổi không chiến toàn cầu’

Hình ảnh hiếm hoi của Su-75 Checkmate - ‘quái vật’ tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Nga - bất ngờ ‘lộ diện’ bên cạnh Su-57 Felon tại căn cứ không quân, sơn cùng màu sọc caro bí truyền, gợi ý chuyến bay thử đầu tiên sắp cất cánh. Với tầm bay 3.000km, trần bay 17.500m, radar ‘soi’ 200km, thiết kế V-tail đột phá giảm radar 50%, động cơ AL-51F-1 siêu tiết kiệm và giá chỉ dưới 30 triệu USD, ‘Checkmate’ không chỉ là ‘em út’ giá rẻ của Su-57 mà còn là vũ khí xuất khẩu ‘ăn đứt’ F-35, sẵn sàng thay đổi cán cân không chiến toàn cầu năm 2025, khiến Mỹ và NATO ‘đứng ngồi không yên’.

Su-75 Checkmate: ‘Cờ tướng’ Nga trong cuộc chơi tàng hình (Stealth)

Su-75 Checkmate, hay còn gọi là ‘Cờ tướng’ trong tiếng Anh để dễ tiếp cận thị trường quốc tế, là sản phẩm chiến lược của Tập đoàn Hàng không Thống nhất Nga (UAC) và Sukhoi.

Tên lửa Hyunmoo-5 tầm bắn 5.500km, tốc độ Mach 10, công nghệ phóng ‘lạnh’, khiến Nga lo lắng

Ra mắt mô hình tại Triển lãm Hàng không MAKS 2021 trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin, Su-75 được thiết kế như một tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 (5G), tập trung vào tính tàng hình, chi phí thấp và khả năng xuất khẩu.

Không giống các ‘ông lớn’ như F-22 hay F-35 của Mỹ, Su-75 nhắm đến phân khúc ‘light-medium’ - nhẹ hơn, rẻ hơn nhưng vẫn ‘sát thủ’ trên bầu trời.

Theo các nguồn tin gần đây từ UAC và các kênh/trang quân sự defencesecurityasia.com, armyrecognition.com, defensemirror.com, 1.rutopcor.ru...., chương trình phát triển Su-75 đã vượt qua nhiều trì hoãn do xung đột Nga-Ukraine và lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đầu tiên bay dự kiến năm 2022, nay lùi đến cuối 2025 hoặc đầu 2026, nhưng hình ảnh mới nhất công bố ngày 3/10/2025 trên Telegram của UAC cho thấy prototype thực thụ đã sẵn sàng. Đây không chỉ là mock-up nữa, mà là bước ngoặt công nghệ Nga giữa bối cảnh địa chính trị căng thẳng.