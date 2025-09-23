Su-57M1 động cơ siêu mạnh, vũ khí siêu thanh, công nghệ tiên tiến, thay đổi không chiến toàn cầu

Nga vừa công bố Su-57M1 - phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57, tích hợp động cơ AL-51F siêu mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và vũ khí siêu thanh... Với khả năng vượt trội F-22 và F-35 của Mỹ, liệu ‘vua bầu trời’ Su-57M1 có thay đổi cục diện không chiến toàn cầu? Tìm hiểu những công nghệ đột phá khiến Su-57M1 trở thành cơn ác mộng của đối thủ.

Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ quân sự toàn cầu ngày càng gay gắt, Nga đã chính thức công bố phiên bản nâng cấp Su-57M1 của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, một bước tiến lớn hướng tới thế hệ thứ sáu.

Dự kiến đi vào phục vụ Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) cuối năm 2026, Su-57M1 không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, động cơ mới và thiết kế khí động học tối ưu.

Các nguồn tin bulgarianmilitary.com, defencesecurityasia.com, armyrecognition.com, militarywatchmagazine.com, www1.ru, (Nga và quốc tế) mô tả Su-57M1 là ‘vua bầu trời’, có khả năng vượt trội so với các đối thủ như F-22 Raptor hay F-35 Lightning II của Mỹ, nhờ sự cân bằng giữa tàng hình, tốc độ và linh hoạt.

Động cơ AL-51F1. Ảnh: @milinfolive/www1.ru

Động cơ AL-51F: Bước nhảy vọt về hiệu suất và tàng hình

Trái tim của Su-57M1 là động cơ AL-51F (hay Izdeliye 30) do NPO Saturn phát triển - mẫu động cơ chiến đấu Nga đầu tiên được thiết kế từ đầu sau hơn 40 năm.

Mỗi động cơ cung cấp lực đẩy khô 11 tấn (107,9 kN) và 17 tấn (167 kN) khi đốt sau, tăng 20% tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng so với AL-41F1 trên Su-57 gốc.

Điều này cho phép máy bay đạt tốc độ siêu âm liên tục Mach 1,6 (khoảng 1.200 mph) mà không cần đốt sau, tiết kiệm nhiên liệu 15% và mở rộng tầm bay lên 3.500km ở tốc độ dưới âm thanh.

Thiết kế vòi phun răng cưa và cánh dẫn hướng bằng sợi thủy tinh giúp giảm dấu vết hồng ngoại và radar, nâng cao khả năng tàng hình.