Studio home 50m2 nhỏ gọn nhưng thanh lịch

Thúy Hiền| 28/10/2025 06:28

Công trình là một studio home chỉ 50m², được tối giản với ba gam màu trắng, nâu, đen. Ngôi nhà mới nằm trong khuôn viên nơi từng có căn nhà truyền thống hơn 20 năm tuổi, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cũ và mới.

Với vẻ trong sáng, giản dị, ngôi nhà như “đứa con út” của gia đình, mỗi ngày đón nắng sớm và mỗi tối lại ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, mang đến cảm giác thân thuộc và bình yên.

fb-img-1761374175919.jpg

Bên ngoài, căn nhà được thiết kế hiện đại với mặt tiền kính và hàng hiên lam sắt, vẫn cho phép ánh sáng trực tiếp đi vào phía trong, làm sáng khu vực phòng khách.

fb-img-1761374181356.jpg
fb-img-1761374179738.jpg

Do diện tích nhỏ nên nội thất căn nhà được thiết kế nhỏ gọn, bố trí hợp lý để đảm bảo công năng sử dụng.

fb-img-1761374183092.jpg
fb-img-1761374185799.jpg

Khu vực giường ngủ và phòng làm việc được đầu tư về diện tích hơn, tạo không gian thoáng đãng thoải mái cho gia chủ. Nội thất mặc hạn chế về số lượng nhưng hình thức và hiệu suất sử dụng cao.

fb-img-1761374184244.jpg
fb-img-1761374178211.jpg

Căn hộ nhỏ nhưng thực sự đem lại cảm giác rộng thoáng và ấm cúng cho người sử dụng. Đây là thiết kế đáng tham khảo cho những gia chủ muốn cải tạo căn hộ nhỏ.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/studio-home-50m2-nho-gon-nhung-thanh-lich-post1790316.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/studio-home-50m2-nho-gon-nhung-thanh-lich-post1790316.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            Studio home 50m2 nhỏ gọn nhưng thanh lịch
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO