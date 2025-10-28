Studio home 50m2 nhỏ gọn nhưng thanh lịch

Với vẻ trong sáng, giản dị, ngôi nhà như “đứa con út” của gia đình, mỗi ngày đón nắng sớm và mỗi tối lại ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, mang đến cảm giác thân thuộc và bình yên.

Bên ngoài, căn nhà được thiết kế hiện đại với mặt tiền kính và hàng hiên lam sắt, vẫn cho phép ánh sáng trực tiếp đi vào phía trong, làm sáng khu vực phòng khách.