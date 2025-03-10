Startup từng bị Shark Bình chê là ‘kẻ đào mỏ’, ‘công nghệ bình thường’, ‘không tạo ra giá trị gì’ giờ ra sao?

Thật trớ trêu, bây giờ Shark Bình đang vật lộn với những ồn ào về tính minh bạch của một đồng tiền số thì Tanca, dự án bị ‘bóp cổ’ ngày đó, lại vươn mình rực rỡ.
Thời điểm đó, những người hiểu chuyện và biết về sản phẩm thì phẫn nộ gọi thẳng đây là đòn ‘đánh dưới thắt lưng’. Pha nặng lời như tát nước vào mặt đó khiến dự án bị các nhà đầu tư từ chối, thậm chí phê bình khá gay gắt về khả năng định giá và chiến lược.
Nâng tầm ‘công cụ’ thành ‘giải pháp’
Trần Việt Quân là trường hợp lạ lùng của làng khởi nghiệp công nghệ vì xuất thân là một cử nhân chuyên ngành… Văn học trường ĐH KHXHNV TP. HCM.
Năm 2021, Quân đem Tanca xuất hiện trên Shark Tank với đề xuất 150,000 USD cho 3% cổ phần, khi dự án mới hoạt động được 3 năm - giai đoạn quan trọng để chứng minh mức độ phù hợp của sản phẩm với thị trường. Ngay lập tức, đề xuất trên khiến các nhà đầu tư ‘sôi máu’. Đa phần chê dự án không đủ độc đáo, nghi ngờ về khả năng tăng trưởng, định giá quá cao so với thực tế.
Nhưng điều quan trọng nhất mà đội ngũ Tanca nhận ra: ở giai đoạn đầu, một startup không cần nhiều vốn - họ cần tìm đúng phân khúc khách hàng. Thay vì chạy theo nguồn vốn lớn, họ tập trung xây dựng quan hệ đối tác, mở rộng cơ sở khách hàng.
Kết quả là doanh thu và số lượng khách hàng hiện nay tăng gấp 4 lần. Tanca hiện có hơn 4000 khách hang và trên 500.000 người dùng.
Nhắc lại câu chuyện bị chê tơi tả ngày trước, Trần Việt Quân tếu táo trên trang cá nhân: “đó là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối”. Bài học lớn nhất từ Shark Tank mà anh thu lượm được là nhận thức về sự khác biệt. Tanca đã không dừng lại ở việc là một ứng dụng chấm công đơn thuần. Họ đã mở rộng từ 2 tính năng ban đầu (xếp ca và chấm công) lên 12 nhóm tính năng của một hệ thống quản lý nhân sự hoàn chỉnh.
Sự thay đổi lớn nhất là tái định vị bản thân từ "nền tảng quản lý nhân sự" sang "nền tảng quản lý nhân tài". Với sự hỗ trợ của AI, Tanca không chỉ giúp bộ phận HR làm việc hiệu quả hơn. Các AI Agent có thể thấu hiểu từng nhân viên, hỗ trợ phát triển và thành công hơn trong công việc. Nghĩa là thay đổi để nâng cấp từ ‘công cụ’ thành một ‘giải pháp toàn diện’, điều mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm.
‘Dân chủ hóa công nghệ’ cho doanh nghiệp Việt
Chúng tôi rất bình thản sau cú sốc đó và kiên định: “bị từ chối không phải thất bại mà là cơ hội để tái định hướng và mạnh mẽ hơn. Bị người ta tạt nước vào mặt, thay vì giận thì xem đó là nguồn…giải khát đang lúc khô cổ họng, để đi tiếp”. Thay vì chạy theo vốn đầu tư, Tanca tập trung vào việc tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng. Cạnh tranh bằng đổi mới và tầm nhìn thay vì giá.
Một trong những chiến lược táo bạo nhất của Tanca: chỉ 2,8 triệu đồng sử dụng trọn đời. Đây là điều chưa từng có trong lĩnh vực SaaS tại Việt Nam, xuất phát từ một tầm nhìn rõ ràng: làm cho công nghệ hiện đại trở nên dễ tiếp cận với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Không còn lo lắng về chi phí hàng tháng, hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu hành trình chuyển đổi số của mình.
Chiến lược này không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo ra một làn sóng chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp SME - phân khúc chiếm phần lớn nền kinh tế Việt Nam.
Nếu Shark Tank là bài kiểm tra về thị trường nội địa, thì thử thách tiếp theo của Tanca là sân chơi toàn cầu. Thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế như Bitrix24 và Larksuite (thuộc Bytedance), Tanca đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Họ không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái của các nền tảng lớn.
Tầm nhìn hiện tại của Tanca là xây dựng các AI Agent đủ thông minh để phục vụ khách hàng toàn cầu mà không cần đội ngũ bán hàng hay chăm sóc khách hàng truyền thống. Khách hàng chỉ cần chat với AI bằng ngôn ngữ của họ, và mọi yêu cầu sẽ được xử lý tự động.
Từ trường quay Shark Tank đến văn phòng tại Nhật Bản
Với sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), Tanca nhận thấy cơ hội vàng cho các startup SaaS Việt Nam. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa đang dần được phá bỏ nhờ công nghệ AI.
Nhật Bản được xác định là thị trường mục tiêu tiếp theo - một thị trường SaaS khổng lồ với nhu cầu cao về giải pháp quản lý nhân sự hiện đại. Tanca đang trên lộ trình mở văn phòng tại Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa.
Từ một startup bị từ chối trên Shark Tank, Tanca đã trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất về sự kiên trì và đổi mới trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Và hành trình của họ vẫn đang tiếp tục.