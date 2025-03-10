Startup từng bị Shark Bình chê là ‘kẻ đào mỏ’, ‘công nghệ bình thường’, ‘không tạo ra giá trị gì’ giờ ra sao?

Sự thay đổi lớn nhất là tái định vị bản thân từ "nền tảng quản lý nhân sự" sang "nền tảng quản lý nhân tài". Với sự ﻿hỗ trợ của AI, Tanca không chỉ giúp bộ phận HR làm việc hiệu quả hơn. Các AI Agent có thể thấu hiểu từng nhân viên, hỗ trợ phát triển và thành công hơn trong công việc. Nghĩa là thay đổi để nâng cấp từ ‘công cụ’ thành một ‘giải pháp toàn diện’, điều mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm.

‘Dân chủ hóa công nghệ’ cho doanh nghiệp Việt

Chúng tôi rất bình thản sau cú sốc đó và kiên định: “bị từ chối không phải thất bại mà là cơ hội để tái định hướng và mạnh mẽ hơn. Bị người ta tạt nước vào mặt, thay vì giận thì xem đó là nguồn…giải khát đang lúc khô cổ họng, để đi tiếp”. Thay vì chạy theo vốn đầu tư, Tanca tập trung vào việc tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng. Cạnh tranh bằng đổi mới và tầm nhìn thay vì giá.

Tanca nâng cấp từ 'công cụ' thành 'giải pháp toàn diện'

Một trong những chiến lược táo bạo nhất của Tanca: chỉ 2,8 triệu đồng sử dụng trọn đời. Đây là điều chưa từng có trong lĩnh vực SaaS tại Việt Nam, xuất phát từ một tầm nhìn rõ ràng: làm cho công nghệ hiện đại trở nên dễ tiếp cận với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Không còn lo lắng về chi phí hàng tháng, hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu hành trình chuyển đổi số của mình.

Chiến lược này không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo ra một làn sóng chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp SME - phân khúc chiếm phần lớn nền kinh tế Việt Nam.