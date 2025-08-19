Starlink lại sập diện rộng, lần thứ hai trong nửa tháng

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đã gặp sự cố gián đoạn mạng vào ngày 18/8. Hàng nghìn người dùng báo cáo bị ngắt kết nối trên trang Downdetector - nơi chuyên ghi nhận các sự cố công nghệ. Đây là lần gián đoạn thứ hai trong vòng hai tuần qua.

Trong lần ngừng hoạt động trước vào ngày 24/7, sự cố kéo dài hàng giờ. Michael Nicolls, Phó Chủ tịch kỹ thuật Starlink của SpaceX, cho biết nguyên nhân xuất phát từ “sự cố của các dịch vụ phần mềm nội bộ quan trọng vận hành mạng lõi của Starlink”.