'Squid game 2' có thể tập trung vào nhân vật của Gong Yoo

Tuy nhiên, gần đây có vẻ Hwang Dong Hyuk đã nghĩ lại và chia sẻ những hướng đi nếu Squid game có mùa 2, anh cho hay: "Tôi có để ngỏ một số điều để thảo luận trong mùa thứ hai nếu điều đó xảy ra”. Anh tiếp tục: "Tôi muốn tiết lộ quá khứ của người tiền trạm (do Lee Byung Hun thủ vai) và câu chuyện của Joonho (do Wi Ha Joon thủ vai) và người đàn ông mang theo thẻ ddakji trong chiếc cặp của anh ấy (do Gong Yoo thủ vai). Những điều này không nhất thiết phải được giải thích trong mùa đầu tiên, vì vậy tôi muốn giải thích những điều đó trong mùa 2".

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk

Hwang Dong Hyuk chia sẻ thêm: "Vì một mình viết kịch bản, sản xuất và chỉ đạo một series là rất nhiều nên tôi rất lo lắng khi nghĩ đến việc quay mùa 2. Không có gì được xác nhận vào lúc này. Cá nhân tôi đang suy nghĩ về điều đó vì có rất nhiều người mong muốn có mùa 2".