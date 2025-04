Spotify sắp tăng giá

Nguồn tin của Financial Times tiết lộ vào đầu tháng 6, Spotify sẽ tăng giá khoảng 1 EUR đối với các thuê bao cá nhân tại châu Âu, Mỹ Latinh. Spotify không tăng giá tại Mỹ, thị trường lớn nhất của mình.

Spotify đứng đầu thị trường nghe nhạc trực tuyến, theo Statista. Ảnh: octavio

Từ lâu, các quan chức trong ngành công nghiệp âm nhạc đã vận động để Spotify, Apple Music và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến khác tăng giá dịch vụ. Lý do là mức tăng giá chậm hơn so với lạm phát và giá cũng rẻ hơn so với các nền tảng xem video trực tuyến như Netflix.