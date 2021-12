Sốt đất trở lại, xuất hiện khu vực giá đòi tăng gấp đôi gây choáng váng

Your browser does not support the audio element.

Giá đất "vống" lên cao

Tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh thời điểm cuối năm, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện đất đai tăng giá. Ông V. - chủ một quán bia mặt đường gần ngã tư Vũng Áng chỉ tay sang ngay lô đất bên cạnh nói: "Họ đang rao 600 triệu đồng một mét ngang đấy, hồi đầu năm cũng lô đất này đâu đó chưa đến 300 triệu đồng".

Giá đất ở Kỳ Anh đang có dấu hiệu bị "thổi giá" khi tăng vống lên so với thời điểm đầu năm, trong khi hạ tầng xung quanh không có nhiều thay đổi (ảnh: N.M)

Đứng bên cạnh, vợ ông V. tiếp lời: "Ôi người ta cứ rao vậy, cũng nhiều người hỏi nhưng mà giá cao thế không biết có ai dám mua không".

Là người thạo thông tin trong vùng vì quán bia lắm người qua lại, kể chuyện, ông V. tiếp tục chỉ một khu đất phía xa hơn. "Lô đấy họ cũng đang rao bán, có lúc đòi tới 700 triệu đồng. Cơ mà họ có đất, họ đòi bao nhiêu chẳng được, nhưng đúng là có ai chịu mua không mới quan trọng vì giá tăng cao quá, năm ngoái giá còn chưa đến 200 triệu đồng", ông V. nói.