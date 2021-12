Sốt đất diễn ra, chuyên gia vạch điểm cốt yếu dân "lướt sóng" cần lưu ý

Your browser does not support the audio element.

Dòng tiền chảy vào bất động sản ồ ạt, tạo ra các đợt sóng trên thị trường này (Ảnh: N.M)

Đón sóng không dễ

Ghi nhận cho thấy ở nhiều nơi, sốt đất trở lại với hình ảnh tấp nập, chen chúc nhau ở các khu đất đấu giá, những nơi xuất hiện quy hoạch dự án, giá cao lên từng ngày... Và một số nơi đất bị "đẩy giá" dù chưa có yếu tố liên quan đến phát triển hạ tầng, quy hoạch...

Nhận định về các đợt sóng bất động sản hay những đợt sốt đất đang rất được quan tâm, TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, nhận định, sóng thì luôn có điểm thấp và điểm cao, hoặc điểm tiệm cận dưới và điểm tiệm cận trên.