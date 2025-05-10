SOOBIN ấn tượng với Tiến quân ca

SOOBIN ấn tượng khi biểu diễn Tiến quân ca

Sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) những ngày qua đã để lại những ấn tượng sắc nét với công chúng. Sự kiện do Cục Công tác Chính trị – Bộ Công an chủ trì tổ chức, phối hợp sản xuất cùng đối tác sáng tạo Zeit Media, mang đến một chiến dịch truyền thông công phu, cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Với thông điệp cốt lõi "Hi sinh thầm lặng – Gìn giữ bình yên", chiến dịch đã thu hút hơn 300.000 lượt người tham quan trong suốt 4 ngày, cùng hơn 35.000 người tham dự trực tiếp đêm Gala âm nhạc nghệ thuật.

Chuỗi sự kiện trải dài gần 2km với 22 hợp phần trải nghiệm đa giác quan, 8 nội dung biểu diễn công phu ngoài trời, hơn 50 thiết kế visual sân khấu và sự tham gia của hơn 1.000 nhân sự triển khai, là minh chứng cho quy mô tổ chức và tâm huyết của đội ngũ sản xuất.

Đặc biệt, đêm Gala nghệ thuật đã để lại ấn tượng mạnh khi mở màn bằng hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu, nối tiếp là những câu chuyện chân thật, xúc động về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Công An Nhân Dân.