SOOBIN ấn tượng với Tiến quân ca

Sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) những ngày qua đã để lại những ấn tượng sắc nét với công chúng. Sự kiện do Cục Công tác Chính trị – Bộ Công an chủ trì tổ chức, phối hợp sản xuất cùng đối tác sáng tạo Zeit Media, mang đến một chiến dịch truyền thông công phu, cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Với thông điệp cốt lõi "Hi sinh thầm lặng – Gìn giữ bình yên", chiến dịch đã thu hút hơn 300.000 lượt người tham quan trong suốt 4 ngày, cùng hơn 35.000 người tham dự trực tiếp đêm Gala âm nhạc nghệ thuật.
Chuỗi sự kiện trải dài gần 2km với 22 hợp phần trải nghiệm đa giác quan, 8 nội dung biểu diễn công phu ngoài trời, hơn 50 thiết kế visual sân khấu và sự tham gia của hơn 1.000 nhân sự triển khai, là minh chứng cho quy mô tổ chức và tâm huyết của đội ngũ sản xuất.
Đặc biệt, đêm Gala nghệ thuật đã để lại ấn tượng mạnh khi mở màn bằng hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu, nối tiếp là những câu chuyện chân thật, xúc động về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Công An Nhân Dân.
Việc lựa chọn nghệ sĩ trẻ Soobin thể hiện "Tiến Quân Ca" trong bản phối mới – vừa trang nghiêm, vừa gần gũi – là minh chứng cho cách làm nội dung sáng tạo, có chiều sâu, nhưng vẫn giữ vững tinh thần chính luận.
Soobin - một nghệ sĩ trẻ, đại diện cho thế hệ thanh niên sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập. Một cách thể hiện giản dị, mộc mạc nhưng chân thành, trong giọng ca ấy không chỉ có niềm tự hào, mà còn ẩn chứa sự tri ân sâu sắc đối với những giá trị thiêng liêng mà thế hệ đi trước đã để lại.
Chiến dịch được triển khai theo mô hình đa kênh, với nội dung đồng loạt trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, giúp mở rộng độ phủ và tiếp cận hiệu quả các nhóm công chúng khác nhau.
Đáng chú ý, sự kiện đã nhận được sự đưa tin rộng rãi và tích cực từ hàng trăm cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương, cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người ảnh hưởng, nghệ sĩ, KOLs trên mạng xã hội.
Họ không chỉ chia sẻ lại nội dung chương trình, mà còn bày tỏ cảm xúc, đánh giá cao sự mới mẻ, cảm động, và gần gũi của sự kiện – từ đó tạo nên một hiệu ứng truyền thông đồng nhất và tích cực hiếm có, không chỉ trong phạm vi sự kiện, mà còn lan rộng trong đời sống số của công chúng cả nước.
Nền tảng video ngắn TikTok đóng vai trò đặc biệt quan trọng, khi hàng loạt video về triển lãm, cảnh tượng cảm xúc tại sân khấu hay lời chia sẻ của người tham dự nhanh chóng trở thành nội dung viral, nhận được hàng triệu lượt xem và tương tác chỉ trong vài ngày.
Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã thu nhận được hơn 800 triệu lượt xem từ các nội dung được đăng tải về chương trình trên mọi nền tảng. Chương trình "Vinh quang Công an Nhân Dân Việt Nam" được triển khai chặt chẽ, chỉn chu từ ý tưởng đến triển khai đã tạo nên một chiến dịch truyền thông mang tính biểu tượng, vừa mang tính chính luận, vừa gần gũi, nghệ thuật và chạm đến cảm xúc công chúng.
"Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ còn sống mãi không chỉ trong ký ức của những người tham dự, mà còn như một dấu mốc truyền thông đột phá, nơi nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc cùng song hành để tôn vinh giá trị nhân văn, phụng sự người dân.