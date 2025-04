Sony Pictures ra mắt 4 bộ phim về ban nhạc huyền thoại The Beatles vào năm 2028

Sony Pictures công bố dàn diễn viên của The Beatles (từ trái sang phải) Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) và Joseph Quinn (George Harrison). (Ảnh: Sony Pictures)

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngành điện ảnh Hollywood đang gặp nhiều khó khăn. Dù năm 2025 từng được kỳ vọng sẽ là thời điểm phục hồi mạnh mẽ, nhưng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ hiện chỉ đạt 1,3 tỷ USD, thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều tác phẩm lớn như "Snow White" (Nàng Bạch Tuyết) phiên bản live-action (có người thật đóng) của Disney và phim khoa học viễn tưởng "Mickey 17" đã thất bại thảm hại.

Với hàng loạt dự án đầy tham vọng, Hollywood đang kỳ vọng có thể vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh và đưa khán giả trở lại rạp chiếu phim sau giai đoạn khó khăn kéo dài.

Sự kiện CinemaCon, đang diễn ra tại Caesars Palace, là cơ hội quan trọng để các hãng phim giới thiệu những dự án lớn nhằm lấy lại niềm tin từ chủ rạp. Bên cạnh thông tin về loạt phim The Beatles, Sony cũng hé lộ kế hoạch cho những dự án quan trọng khác như "Spider-Man: Brand New Day" (ra mắt tháng 7/2026) và "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" (dự kiến tháng 6/2027).