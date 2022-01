Sony mất 20 tỷ USD vốn hóa sau tin Microsoft mua công ty game

Sony đang đi trước Microsoft với danh mục game phổ biến và giành lợi thế trong cuộc chiến game console. Tuy nhiên, nếu Microsoft thuận lợi mua được Activision, “ông lớn” Mỹ ngay lập tức có một danh mục mạnh không kém với các tựa game “hot”, từ Call of Duty đến World of Warcraft. Nội dung này sẽ tiếp sức cho dịch vụ thuê bao Game Pass của Microsoft, cho phép người dùng truy cập thư viện game trên nhiều thiết bị khác nhau. Nó là đối thủ của Sony PlayStation Plus và PlayStation Now.

Khi các nhà sản xuất console sở hữu xưởng game, họ thường cung cấp game độc quyền trên các nền tảng của mình. Những game như Call of Duty hiện có trên cả PlayStation và Xbox. Vì vậy, nhà đầu tư sợ rằng Microsoft sẽ gỡ game khỏi các nền tảng PlayStation để làm khó Sony.