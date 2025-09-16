Clip

Sông Tô Lịch đẹp ngỡ ngàng, đập tràn lạ mắt giữa làn nước xanh

16/09/2025 09:35
Đập tràn với thiết kế lạ mắt nổi bật giữa làn nước xanh khiến sông Tô Lịch như được “khoác áo mới”, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng của Hà Nội.
