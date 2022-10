Sống thấp thỏm ở chung cư vì sợ... "dao bay, thớt liệng" trúng đầu

Nơm nớp lo sợ "vật thể bay"... tự nhiên rơi xuống đầu

Chị Hạnh (35 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhớ mãi buổi chiều hai năm trước, khi đang ngồi dưới sân chung cư, một chiếc ghế từ trên cao rơi xuống, sượt qua người.

"Thoát chết trong gang tấc", chị nói, vẫn nguyên cảm giác hồi hộp và sợ hãi.

Ban quản lý (BQL) chung cư và đội an ninh vào cuộc "điều tra", thủ phạm được xác định là… một chú mèo. Chủ căn hộ cho biết do chưa lắp lưới an toàn ban công, nên trong một lần "nghịch ngợm", thú cưng cùng chiếc ghế rơi xuống sân chung cư khiến cư dân được phen "hú vía". BQL sau đó đã yêu cầu chủ hộ lắp lưới an toàn, tránh trường hợp tương tự.

"Tính mạng của tôi hay toàn bộ cư dân, không thể may mắn mãi được! Tôi đã đề nghị chung cư phải có quy chế và chế tài xử phạt, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền", chị Hạnh bức xúc nói.

Sau sự việc, BQL tòa nhà đã treo khuyến cáo ở các tầng, thành lập đội rà soát từng nhà để kiểm tra, chụp ảnh hiện trạng, khuyến cáo lắp lưới an toàn và yêu cầu chủ hộ viết cam kết nâng cao ý thức.

BQL một tòa chung cư dựng biển thông báo việc đồ rơi từ tầng cao gây nguy hiểm.

Trong khi đó, cách đây hai tuần, anh Minh (28 tuổi, quận Hai Bà Trưng) lúc di chuyển xuống hầm gửi xe chung cư, thì phát hiện một chiếc tua vít rơi từ tầng cao, trúng nóc một chiếc ô tô đi phía trước, bắn ra xa với lực cực mạnh.

"Tôi nghĩ gia đình nào đó sửa chữa bên ngoài ban công, vô ý để đồ rơi từ trên cao. May là chiếc tua vít trúng ô tô, chứ nếu rơi vào người thì thật sự nguy hiểm", anh Minh cho hay.

Hình ảnh một chiếc thớt rơi ở chung cư Gemek 1 (Hoài Đức, Hà Nội) được cư dân chụp hình đăng tải cảnh báo trên nhóm cư dân (Ảnh chụp màn hình).

Theo anh, "hiểm họa vật thể bay" từ các chung cư cao tầng đã được cảnh báo từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, do ý thức người dân, việc cố ý vứt rác thải như thuốc lá, chai nhựa, giấy, thậm chí là bỉm… hay các hành động vô ý làm rơi vật cứng như thanh phơi quần áo, chổi, cây lau nhà, sỏi đá, chậu hoa, nguy hiểm hơn là dao, thớt... từ trên xuống vẫn đang là một vấn nạn gây hoang mang.

Anh dẫn ví dụ, năm 2017, một người đàn ông ở khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) hoảng hồn suýt bị một chiếc thớt và một con dao to bản từ trên tầng cao chung cư rơi trúng đầu; Hay một cụ ông bị chảy máu đầu do ổ khóa rơi từ chung cư ở khu đô thị Đại Thanh.