Sống ở Hà Nội rẻ hơn bao nhiêu so với TP. HCM, Bangkok, Phnom Penh, Singapore...?

Theo bảng xếp hạng chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo, chi phí ước tính hàng tháng cho gia đình 4 người tại Hà Nội ước ở mức 35,58 triệu đồng (không tính tiền thuê nhà). Còn với 1 người, chi phí ước tính hàng tháng để sống ở thành phố là khoảng 9,99 triệu đồng (không tính tiền thuê).

Ngoài ra, chi phí sống ở Hà Nội rẻ hơn 8,03% so với TP. HCM (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê trung bình tại Hà Nội thấp hơn 33,69% so với TP. HCM. Giá nhà hàng tại Hà Nội thấp hơn khoảng 14,8% so với TP. HCM, sức mua của Hà Nội thấp hơn 8,52% so với TP. HCM.