Sóng nhiệt “tấn công” châu Âu - nhiều nước cảnh báo nắng nóng và cháy rừng

Tại Bồ Đào Nha, hầu hết các khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao, với nhiệt độ dự kiến lên tới 42°C tại thủ đô Lisbon. Giới chức nước này cảnh báo nguy cơ cháy rừng lớn trong những ngày tới do nhiệt độ cao kết hợp với gió mạnh và độ ẩm thấp.

Tại Italia, các vùng Lazio, Tuscany, Calabria, Puglia và Umbria đang xem xét cấm các hoạt động lao động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng cao điểm trong ngày. Bộ Y tế nước này hôm qua đã nâng mức cảnh báo nắng nóng lên cấp cao nhất tại 21 trong số 27 thành phố được giám sát, bao gồm các điểm đến du lịch nổi tiếng như Rome, Milan và Naples.

Người dân uống nước giải nhiệt từ các vòi công cộng ở Vatican. (Ảnh: Reuters)

Hy Lạp cũng được đặt trong tình trạng báo động cao về cháy rừng do nắng nóng kéo dài kết hợp với gió mạnh. Một đám cháy lớn đã bùng phát ở phía nam thủ đô Athens vào cuối tuần qua, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán người dân và đóng cửa nhiều tuyến đường gần khu vực Đền cổ Poseidon.

Phó Thị trưởng Athens Olga Dourou cho biết: “Để đối phó với tình trạng nhiệt độ tăng cao, chính quyền thành phố Athens đã mở 7 trung tâm cộng đồng, mỗi quận một trung tâm sẽ hoạt động từ 9 giờ đến 21 giờ. Và chúng tôi tiếp nhận không chỉ công dân Hy Lạp, mà cả khách du lịch, những người đến đây và cần nghỉ ngơi do thời tiết rất nóng.”

Trong khi đó Tây Ban Nha tiếp tục chứng kiến nắng nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân tại các khu vực miền Nam và miền Trung đất nước. Nhiệt độ tại thành phố Seville đã chạm ngưỡng 42°C, cao hơn mức trung bình theo mùa.

Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha dự báo tháng 6 năm nay có thể trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận. Chính quyền khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, hạn chế vận động ngoài trời vào buổi trưa, uống đủ nước và theo dõi tình hình thời tiết.

Giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan đang ngày càng phổ biến do tác động của biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu công bố trên The Lancet cho thấy, nếu không có hành động mạnh mẽ về khí hậu, số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao có thể tăng gấp 4 lần vào giữa thế kỷ này. Dù hiện nay số người tử vong do lạnh vẫn cao hơn so với nóng, nghiên cứu nhấn mạnh, xu hướng ấm lên toàn cầu đang làm giảm lợi ích của mùa đông ôn hòa và gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, cũng như các nhóm dân số dễ bị tổn thương.