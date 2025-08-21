Sóng lớn tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN-Index lên tiếp đỉnh lịch sử

Cùng với ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng bứt phá, VUA, TVS, AAS tăng trần; các mã lớn HCM, VDS, VND, SSI đều giữ sắc xanh. Ngược lại, bất động sản và viễn thông chìm trong sắc đỏ, các nhóm khác phân hóa.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 18,86 điểm lên 1.683,22 điểm – mức cao nhất trong lịch sử thị trường. Thanh khoản đạt hơn 874,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 26.040 tỷ đồng; toàn sàn có 119 mã tăng, 194 mã giảm và 52 mã đứng giá.