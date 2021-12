Your browser does not support the audio element.

Hơn 5 năm qua, hàng trăm mét bờ biển Cửa Đại kéo dài từ địa phận phường Cửa Đại đến điểm đầu phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam) kéo dài hơn 8 km liên tục bị sóng biển đánh vào làm xói lở nghiêm trọng.

Mỗi năm sóng biển lại thêm "ăn sâu" vào đất liền, uy hiếp dãy nhà hàng, khách sạn ven biển.