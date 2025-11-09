Song Joong Ki chật vật

Mở màn nhạt nhòa
Diễn viên Song Joong Ki trở lại với dòng phim tình cảm nhưng nhanh chóng bị lu mờ trước màn ra mắt kịch tính của Go Hyun Jung. Bộ phim mới My youth mở màn tuần đầu với tỷ suất người xem chỉ quanh mức 2%, khởi đầu khá lặng lẽ so với sức bùng nổ của Queen mantis.
My youth đánh dấu lần đầu tiên sau 9 năm Song Joong Ki quay lại với thể loại tình cảm kể từ Hậu duệ mặt trời, đồng thời cũng là màn tái xuất màn ảnh nhỏ sau 3 năm kể từ Reborn rich. Sự kỳ vọng đặt ra rất lớn, song kết quả ban đầu gây thất vọng.
Ra mắt trên JTBC vào tối 5/9, My youth mở màn bằng câu chuyện tình tái ngộ đầy cảm xúc. Song Joong Ki thủ vai Sun Woo Hae, còn Chun Woo Hee hóa thân thành Sung Je Yeon. Bộ phim xoay quanh những ký ức tuổi trẻ dữ dội nhưng cũng đỗi dịu dàng của cả hai, khi mối tình đầu bất ngờ được tìm lại sau 15 năm xa cách.
Mang nhiều tình tiết xúc động, My youth lại chật vật trước đối thủ nặng ký cùng giờ phát sóng là Queen mantis của SBS với sự tham gia của Go Hyun Jung. Ra mắt cùng ngày, tác phẩm này ghi nhận rating toàn quốc 7,1%, được khen ngợi nhờ nhịp độ căng thẳng, cách dàn dựng sắc sảo và diễn xuất lạnh lùng của Go Hyun Jung. Nội dung xoay quanh người mẹ từng là sát nhân hàng loạt và cậu con trai thám tử cùng hợp tác phá án.
Ngược lại, My Youth chỉ đạt mức 2,9% ở tập đầu. thấp hơn cả The nice guy (mở màn 3,0% và kết thúc 3,1%). Sang tập 2, tỷ suất còn nhích xuống 2,8%.
Tập đầu của My youth khai thác song song hiện tại và quá khứ, tuổi trẻ nhiều biến cố của Woo Hae cùng tình cảm dành cho Je Yeon, người xoa dịu anh trong giai đoạn u tối nhất cuộc đời. Những ký ức bên bờ biển, lời hẹn ước dang dở và nỗi đau chia tay đặt nền móng cho mối quan hệ được nối lại khi cả hai bước vào tuổi trưởng thành.
Phim khép lại bằng cảnh Woo Hae bất ngờ ôm chầm lấy Je Yeon, hé lộ những cảm xúc chưa nguôi và những tình cảm còn dang dở, mở ra hành trình nhiều biến động phía trước.
Song Joong Ki qua thời đóng phim tình cảm?
Giới quan sát cho rằng khởi đầu yếu là điều đã được dự báo. Khung giờ tối thứ Sáu của JTBC vốn chưa quen thuộc với khán giả, nhiều tác phẩm trước đó cũng không đạt thành tích nổi bật. Bên cạnh đó, câu chuyện tình lặng lẽ khó có thể thu hút khi phải cạnh tranh trực tiếp với các tác phẩm kịch tính trên đài lớn.
Nhiều khán giả bày tỏ sự hoài nghi về việc Song Joong Ki trở lại với dòng phim tình cảm sau gần một thập kỷ. Trên các diễn đàn, ý kiến cho rằng nam diễn viên đã qua thời đóng rom-com.
Một người nhận xét: “Nếu thử sức ở mảng điện ảnh hay các sê-ri hành động, giật gân thì Song Joong Ki còn phù hợp, nhưng với thể loại tình cảm, hài lãng mạn thì dường như đã hết duyên. Ngoại hình anh vẫn ổn, song hình tượng nam chính hiền lành, lãng mạn nay khó tạo đồng cảm với khán giả”.
Ý kiến khác cho rằng thành công của Song Joong Ki những năm qua chủ yếu nhờ chọn đúng kịch bản hơn là khả năng diễn xuất: “Anh vốn không phải diễn viên quá xuất sắc, chỉ là mấy năm trước chọn được kịch bản hợp gu khán giả Hàn lẫn quốc tế. Sau Vincenzo, ai cũng nghĩ anh sẽ theo đuổi những vai diễn chững chạc hơn, nhưng việc trở lại rom-com lại cho thấy sự gượng gạo”.
Nhiều khán giả còn đánh giá nội dung My youth thiếu sức hút, nhịp phim chậm và màn kết hợp giữa Song Joong Ki với Chun Woo Hee chưa đủ thuyết phục. Một bình luận so sánh: “Ngay cả những ngôi sao Trung Quốc như Dương Dương cũng đã hạn chế dần các dự án ngọt ngào để đổi mới hình tượng, trong khi Song Joong Ki vẫn cố bám trụ ở thể loại này dù không còn phù hợp”.
Ngoài ra, những ồn ào đời tư của nam diễn viên trong vài năm qua cũng phần nào ảnh hưởng đến khả năng nhập tâm, khiến câu chuyện tình tái ngộ chưa thực sự chạm tới công chúng.