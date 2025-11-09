Song Joong Ki chật vật

Mở màn nhạt nhòa

Diễn viên Song Joong Ki trở lại với dòng phim tình cảm nhưng nhanh chóng bị lu mờ trước màn ra mắt kịch tính của Go Hyun Jung. Bộ phim mới My youth mở màn tuần đầu với tỷ suất người xem chỉ quanh mức 2%, khởi đầu khá lặng lẽ so với sức bùng nổ của Queen mantis.

My youth đánh dấu lần đầu tiên sau 9 năm Song Joong Ki quay lại với thể loại tình cảm kể từ Hậu duệ mặt trời, đồng thời cũng là màn tái xuất màn ảnh nhỏ sau 3 năm kể từ Reborn rich. Sự kỳ vọng đặt ra rất lớn, song kết quả ban đầu gây thất vọng.

Song Joong Ki (phải) và Chun Woo Hee.

Ra mắt trên JTBC vào tối 5/9, My youth mở màn bằng câu chuyện tình tái ngộ đầy cảm xúc. Song Joong Ki thủ vai Sun Woo Hae, còn Chun Woo Hee hóa thân thành Sung Je Yeon. Bộ phim xoay quanh những ký ức tuổi trẻ dữ dội nhưng cũng đỗi dịu dàng của cả hai, khi mối tình đầu bất ngờ được tìm lại sau 15 năm xa cách.