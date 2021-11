Song Hye Kyo và các 'cú ngã' ầm ĩ nhất sự nghiệp

"Thế giới họ đang sống" trở thành "bom xịt" của Song Hye Kyo và Hyun Bin.

Hai phim gần nhất, Song Hye Kyo tự rơi vào bẫy an toàn của chính mình. Cô đóng cùng dạng vai người phụ nữ ngoài 30 sự nghiệp thăng tiến, tình duyên trống trải, tính cách lạnh lùng nhưng yếu đuối.

Trong Encounter, cô có tạo hình không hợp, thần thái uể oải và thiếu kết nối cảm xúc với Park Bo Gum. Trong Now, We Are Breaking Up, cô giữ phong độ nhan sắc nhưng bị chê diễn nhạt, thoại tiếng Pháp vụng về.

Một trích đoạn phim "Now, We are Breaking Up" của Song Hye Kyo

Xuất ngoại không thành công

Fetish (Make Yourself At Home) năm 2008 là dự án Hollywood đầu tiên, cũng là phim táo bạo nhất của Song Hye Kyo đến nay. Vào vai người vợ ngoại tình âm mưu giết người, cô được khen thoại tiếng Anh lưu loát, chịu khó lăn xả cho loạt cảnh nóng với hai nam chính và vài khoảnh khắc thân mật đồng tính với nữ phụ.

Tờ The Hollywood Reporter đánh giá Song Hye Kyo diễn một chiều, kém thuyết phục và nhân vật của cô có những tình tiết ngớ ngẩn đến phản cảm. Phim thất bại ở thị trường quốc tế và bị cấm chiếu tại Hàn Quốc vì nhiều cảnh 18+, nhạy cảm về tôn giáo.