Song Hye Kyo tiết lộ lý do nhận vai nữ chính trong ‘Now, we are breaking up’

Now, we are breaking up là một bộ phim tình cảm lãng mạn do đài SBS sản xuất. Lấy bối cảnh trong nền công nghiệp thời trang, bộ phim sẽ diễn tả những câu chuyện tình yêu lãng mạn cũng như những cuộc chia tay đầy tiếc nuối. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, một nhà thiết kế thời trang theo chủ nghĩa hiện thực trong khi Jang Ki Yong lại vào vai chàng nhiếp ảnh gia tự do luôn thay đổi quan niệm tình yêu.

Nói về điểm đáng mong đợi của Now, we are breaking up, Song Hye Kyo chia sẻ: “Là một nữ diễn viên, tôi không còn quá xa lạ với ngành công nghiệp thời trang. Tuy nhiên, tôi đã rất bất ngờ khi trải nghiệm công việc diễn ra tại một công ty thiết kế quần áo. Nó như một chiến trường khốc liệt mà mỗi phút giây đều vô cùng quý giá. Tôi nghĩ rằng khán giả sẽ rất thích thú khi xem những cảnh này”.