Song Hye Kyo bị chê "nát nước" ở phim mới nhưng vẫn khiến dân tình phát cuồng vì một điểm

Sau bao ngóng trông thì bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã chính thức lên sóng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến khen ngợi cũng có không ít ý kiến chê bai về bộ phim này. Phần thì dân tình chê Song Hye Kyo diễn đơ, phần lại cho rằng cô vào vai NTK thời trang nhưng style mờ nhạt, không tương xứng với đẳng cấp.

Tuy nhiên, ai chê cứ chê, riêng Song Hye Kyo vẫn tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi trang phục của cô trong phim lại thành hot item khiến người người nhà nhà áp dụng theo.

Phim mới vừa lên song, set đồ denim của Song Hye Kyo đã tạo ra cơn sốt. Diện nguyên set áo sơ mi mix cùng quần denim, Song Hye Kyo còn khoác thêm áo cardigan kẻ bên ngoài tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng mà cũng không kém phần thời thượng, năng động.