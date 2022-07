Sóng gió tuổi 20 của Thiện Nhân

Your browser does not support the video tag.

Thiện Nhân cho biết trước khi chuyển ra sống riêng, cô và người yêu đã xin phép gia đình. Hiện nữ ca sĩ ở cùng bạn gái.

Ngày 15/7, anh Nguyễn Cầm - anh trai của ca sĩ Thiện Nhân - cho biết mất liên lạc với nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Anh Nguyễn Cầm chia sẻsau khi đi gặp một người có tên là Ngân Trác, Thiện Nhân chuyển ra ngoài sống nhưng không cho gia đình biết địa chỉ.

Tới sáng 16/7, Thiện Nhân cho biết những thông tin do gia đình đăng tải trên fanpage về việc cô mất tích là chưa chính xác. Quán quân Giọng Hát Việt Nhí cho biết cô cắt đứt liên lạc với gia đình vì bị anh chị cắt quyền truy cập fanpage đứng tên cô.

Thông tin trên đang khiến người hâm mộ của Thiện Nhân lo lắng. Họ càng hoang mang về tương lai của nữ ca sĩ trong lĩnh vực âm nhạc sau sự việc.

Được kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng

Thiện Nhân nổi danh từ Giọng Hát Việt Nhí 2014. Ở vòng đầu, giọng ca trẻ thể hiện ca khúc Mẹ Yêu Con với chất giọng trong trẻo, cao vút. Thiện Nhân mắc lỗi nhỏ khi lên cao nhưng chạm vào trái tim người nghe bằng cách thể hiện tự nhiên, đầy cảm xúc.

Thí sinh khi được cả 3 đội huấn luyện viên bấm nút chọn. Lam Trường sau đó nhận xét Thiện Nhân có giọng hát tuyệt vời khiến anh rơi nước mắt. Trong khi đó, Cẩm Ly khen ngợi khả năng xử lý các nốt đầy điều luyện. Đáng ngạc nhiên là thời điểm đó, Thiện Nhân chưa được đào tạo về thanh nhạc và thể hiện hoàn toàn bằng bản năng.

“Con là tài năng thiên phú. Cứ rèn luyện mà không có tài năng thì cũng khó thành công. Tuy nhiên, con không qua đào tạo, gia đình không theo nghệ thuật mà hát được như vậy. Trời định cho con sẽ là ngôi sao sáng”, Lưu Hương Giang nhận xét.



Thiện Nhân tại ''Giọng Hát Việt Nhí'' 2014.