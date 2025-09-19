Son Ye Jin nhớ lại kỷ niệm hạnh phúc khi đóng 'Hạ cánh nơi anh' cùng Hyun Bin

Trong khuôn khổ sự kiện Actors House tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 hôm 18/9, Son Ye Jin xuất hiện và chia sẻ về hành trình 26 năm làm nghề cũng như những kỷ niệm khi đóng phim "Hạ cánh nơi anh". Khi được hỏi về khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô trên phim trường, nữ diễn viên nói: "“Có rất nhiều bởi thực ra ngày nào với tôi khi đi quay phim cũng là một ngày hạnh phúc”.

Son Ye Jin

Trong lúc đùa vui về việc trí nhớ trở nên kém đi sau khi sinh con, Son Ye Jin đã chia sẻ ký ức đặc biệt về cảnh quay tại Thụy Sĩ. Cô nhớ lại: “Thụy Sĩ bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Khi đó, chúng tôi phải quay cảnh kết trước và tôi không thể nào quên được khoảnh khắc Yoon Se Ri gặp lại Ri Jeong Hyuk, ôm anh ấy lúc đang nhảy dù. Tôi không bao giờ quên khung cảnh ấy và cũng như không thể quên được Ri Jeong Hyuk”.

Cô cho biết lịch trình quay phim tại Thụy Sĩ vô cùng dày đặc, với những cảnh quay dồn dập khiến bản thân không kịp tận hưởng trọn vẹn phong cảnh nơi đây. Tuy vậy, ký ức ấy vẫn in đậm trong lòng người đẹp. “Dù vất vả, tôi nghĩ chính sự gian khổ đã làm cho trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn. Tất cả khó khăn khi ấy giờ đã trở thành những kỷ niệm quý giá”, Son Ye Jin chia sẻ.

Son Ye Jin và Hyun Bin trong phim "Hạ cánh nơi anh"

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với vẻ đẹp thanh thuần và khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao qua loạt phim đình đám như "The Classic" (2003), "A Moment to Remember" (2004), "April Snow" (2005).

Trên màn ảnh nhỏ, Son Ye Jin cũng ghi dấu ấn với "Summer Scent" (2003), "Personal Taste" (2010) và đặc biệt là "Crash Landing on You" (2019), bộ phim giúp cô trở thành hiện tượng toàn châu Á. Nhờ vai diễn đa chiều và cảm xúc, cô đã giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards.

Son Ye Jin và Hyun Bin bén duyên từ dự án đình đám "Hạ cánh nơi anh". Tới năm 2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau gần một năm từ khi công khai mối quan hệ tình cảm. Cuối năm 2022, họ đón con trai đầu lòng.

Kể từ khi kết hôn và sinh con, Son Ye Jin tạm dừng hoạt động nghệ thuật, tập trung hoàn toàn vào việc làm mẹ. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn rời xa hay bỏ qua giai đoạn phát triển của con nên từ chối khá nhiều lời mời làm việc.