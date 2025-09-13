Son Ye Jin chia sẻ điều không ngờ về cuộc sống sau khi làm mẹ

13/09/2025 17:24

Son Ye Jin lần đầu trải lòng về những thay đổi lớn sau khi lập gia đình và làm mẹ. Trong buổi trò chuyện về bộ phim "No Other Choice", nữ diễn viên tiết lộ việc đi du lịch – niềm đam mê bấy lâu – nay trở nên khó khăn hơn, đồng thời chia sẻ về vai diễn trở lại đầy thử thách.

Ngày 12/9, kênh YouTube “Channel 15ya” đăng tải video “Bộ phim phải xem số 1 trong năm nay”, quy tụ đạo diễn Park Chan Wook cùng các diễn viên Lee Byung Hun, Son Ye Jin, Lee Sung Min, Park Hee Soon và Yeom Hye Ran – dàn sao của bộ phim "No Other Choice".

Trong buổi trò chuyện, các diễn viên chia sẻ về trải nghiệm làm việc với Park Chan Wook – vị đạo diễn nổi tiếng tỉ mỉ. Lee Byung Hun tiết lộ: “Anh ấy đưa ra năm, sáu chỉ dẫn cùng lúc khiến bạn đứng trước ống kính phải choáng ngợp”. Son Ye Jin cũng nhớ lại việc phải nỗ lực để thể hiện đúng từng chi tiết ngữ điệu và cách truyền tải. Dù vậy, cô không tiếc lời khen đồng nghiệp: “Xem anh ấy diễn mới thấy anh thực sự là một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế giới. Biểu cảm của anh đã định hình toàn bộ tông điệu của bộ phim”.

son ye jin chia se dieu khong ngo ve cuoc song sau khi lam me hinh anh 1
Lee Byung Hun, Son Ye Jin trong "No Other Choice"

Nữ diễn viên cho biết kịch bản "No Other Choice" đến với cô như một cơ hội trở lại sau khi kết hôn và sinh con. Ban đầu, Son Ye Jin đắn đo, nhưng nhờ sự động viên của Lee Min Jung và biết Lee Byung Hun cũng tham gia, cô quyết định nhận vai dù quy mô nhỏ hơn dự kiến. Đạo diễn Park Chan Wook tiết lộ anh đã chỉnh sửa kịch bản nhiều lần để vai của Son Ye Jin có chiều sâu: “Tôi không muốn bạn bè của cô ấy tự hỏi vì sao cô lại chọn bộ phim này”.

Khi được hỏi về sở thích du lịch, Son Ye Jin thẳng thắn bày tỏ sự thay đổi lớn sau khi làm mẹ: “Tôi luôn thích đi du lịch và sau mỗi dự án thường tự thưởng cho mình một chuyến đi. Nhưng sau khi sinh con, điều đó trở nên khó khăn hơn nhiều”.

Cuộc trò chuyện cũng nhắc lại những ngày đầu trong nghề của Lee Byung Hun, khi anh từng bị cười chê vì cách diễn cứng nhắc tại buổi thử giọng mở của KBS. Những kỷ niệm ấy cho thấy hành trình đến đỉnh cao của các ngôi sao không hề dễ dàng, đồng thời khắc họa rõ hơn bức tranh chung về nỗ lực và đam mê của dàn diễn viên trong bộ phim mới.

son ye jin chia se dieu khong ngo ve cuoc song sau khi lam me hinh anh 2
Son Ye Jin và Hyun Bin

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với vẻ đẹp thanh thuần và khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao qua loạt phim đình đám như "The Classic" (2003), "A Moment to Remember" (2004), "April Snow" (2005).

Trên màn ảnh nhỏ, Son Ye Jin cũng ghi dấu ấn với "Summer Scent" (2003), "Personal Taste" (2010) và đặc biệt là "Crash Landing on You" (2019), bộ phim giúp cô trở thành hiện tượng toàn châu Á. Nhờ vai diễn đa chiều và cảm xúc, cô đã giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Son Ye Jin cũng được công chúng quan tâm. Cô kết hôn với tài tử Hyun Bin vào năm 2022 sau khi cùng anh hợp tác trong "Crash Landing on You". Cặp đôi hiện có một con trai và thường xuyên được nhắc đến như “cặp đôi quyền lực” của làng giải trí Hàn.

Theo vov.vn
https://vov.vn/giai-tri/son-ye-jin-chia-se-dieu-khong-ngo-ve-cuoc-song-sau-khi-lam-me-post1229761.vov
Copy Link
https://vov.vn/giai-tri/son-ye-jin-chia-se-dieu-khong-ngo-ve-cuoc-song-sau-khi-lam-me-post1229761.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Son Ye Jin chia sẻ điều không ngờ về cuộc sống sau khi làm mẹ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO