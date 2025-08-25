Son Ye Jin bị chỉ trích

No Other Choice kể về Yoo Man Soo (Lee Byung Hun), làm việc tại công ty giấy trong 25 năm, có vợ (Son Ye Jin) và hai con. Cuộc đời tưởng chừng như hoàn hảo bị đảo lộn khi Man Soo đột ngột bị sa thải. Anh phải đối diện với nguy cơ bị mất nhà, gánh nặng tài chính gia tăng.

AllKpop đưa tin họp báo ra mắt phim No Other Choice được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 19/8. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Park Chan Wook cùng cặp diễn viên chính là Lee Byung Hun và Son Ye Jin. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Son Ye Jin kể từ khi sinh con trai cho Hyun Bin vào tháng 11/2022.

Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1982 chia sẻ việc trở thành mẹ ngoài đời thực giúp cô thể hiện nhân vật Mi Ri tốt hơn.

Nghe vậy, Lee Byung Hun tỏ ý không tán thành. Anh nói: “Đó không hẳn là những gì tôi thấy trên phim trường. Diễn viên nhí đóng vai con gái tôi hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi cứ trả lời mãi cho đến khi máy quay bất ngờ chạy và tôi bị giật mình. Nhưng Son Ye Yin chưa bao giờ trả lời cô bé. Tôi hỏi cô ấy, ‘Thỉnh thoảng em trả lời không được à?’ và được đáp lại, ‘Tiền bối, anh giúp em vụ này nhé’. Tuy nhiên, nghe cô ấy chia sẻ ngày hôm nay, tôi nhận ra cô ấy thực sự trân trọng khoảnh khắc đó theo cách riêng”.

Lời của nam diễn viên Squid Game khiến mọi người bật cười, trong khi Son Ye Jin bị bối rối. Cô giải thích: “Nữ diễn viên nhí rất tò mò và có nhiều câu hỏi. Nhưng vì tôi có nhiều câu thoại cảm xúc, phải tuân theo chỉ dẫn chi tiết của đạo diễn nên tôi cần sự tập trung”.