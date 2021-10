Sơn Tùng từng bị hút hồn bởi điệu nhảy sexy của Lisa (BlackPink)

Your browser does not support the video tag.

Clip Sơn Tùng từng xuất hiện theo dõi chăm chú Lisa (BlackPink) biểu diễn trên sân khấu?

Điều đáng nói là xen kẽ những phần thể hiện động tác điêu luyện của Lisa, bỗng đâu Sơn Tùng xuất hiện. Thậm chí, anh chàng rất chăm chú theo dõi màn thể hiện của người đẹp. Ở một số đoạn, Sơn Tùng còn rất nhiệt tình lắc lư theo điệu nhạc, mắt không rời đi và luôn hướng về sân khấu.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, người hâm mộ phát "tá hỏa" bởi đây chỉ là đoạn clip ghép từ hai sự kiện khác nhau mà Sơn Tùng và Lisa tham gia. Trên thực tế, cả hai chưa từng gặp nhau ngoài đời.