Sơn Tùng trực tiếp đáp trả Thiều Bảo Trâm, chuyện gì đây?

Đoạn văn tiếng Anh cũng có nội dung khá kì lạ khi kể về một câu chuyện có nội dung khá kinh dị: "Bên bờ sông có một căn nhà nông thôn nhỏ, bên cạnh đó là một cây sồi khổng lồ. Không có ai sống ở đây cả ngoại trừ bóng của một con mèo hoang. Một ngày kia, một người phụ nữ già lang thang tìm đến căn nhà bỏ hoang và ngồi nghỉ cạnh cái cây.

Con mèo nhìn người phụ nữ một lúc nhưng rồi chẳng thèm làm gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ đi. Đột nhiên, người phụ nữ đứng phắt dậy, lớp da trở nên sần sùi, tóc chuyển màu xanh lá, chân thì đóng chặt xuống mặt đất. Từ hôm đó, chẳng ai thấy người phụ nữ đó nữa, nhưng từ cây sồi khổng lồ kia xuất hiện thêm 1 cái cây nữa..."

Đáng chú ý, nhiều fan Sơn Tùng đã liên kết các chữ ở hàng chéo 1A, 2B, 3C, 4D) để ghép thành câu: "There's no one at all" - "Không có ai cả". Câu này như một lời đáp trả với tựa đề ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm - Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Liệu Sơn Tùng đang đùa giỡn với fan 1 chút hay có ẩn ý gì đây nhỉ?