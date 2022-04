Sơn Tùng thoát kiếp 'tha thu', nói tiếng Anh được khen 'thần sầu'

Anh nhấn mạnh về sản phẩm âm nhạc có tên There's No One At All sẽ mang tính bước ngoặt sự nghiệp. Ca khúc được Sơn Tùng hát 100% bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, giọng ca sinh năm 1994 hé lộ trước một đoạn từ MV sắp ra mắt như đã hứa từ trước.

Với những gì mà anh chàng hé lộ, có thể mường tượng ban đầu There's No One At All dường như sẽ mang âm hưởng Rock thông qua tiếng guitar điện, đây cũng là một thể nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới của Sơn Tùng.