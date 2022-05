Sơn Tùng quăng áo bán 600k xuống sông sau nỗi buồn mất trắng MV

Vào ngày 5/5, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch quyết định xử phạt hành chính đối với MV There's No One At Allcủa Sơn Tùng 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả đề ra yêu cầu công ty M-TP có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There's No One At All, nộp lại số lợi thu từ MV, tháo gỡ bản ghi hình There's No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số, chứ không chỉ hạn chế người dùng ở Việt Nam.



Cách đây ít phút, Sơn Tùng bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân sau khi MV There's No One At All bị xử phạt.