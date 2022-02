Sơn Tùng 'ngồi không cũng dính đạn' khi bị Bằng Kiều so sánh

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giữa 2 ca sĩ Bằng Kiều - Tuấn Hưng trong một buổi tiệc cùng bạn bè.

Tuy nhiên, clip lại gây nhiều tranh cãi khi nam ca sĩ Bằng Kiều có lời chia sẻ so sánh Sơn Tùng M-TP với đàn anh Jimmii Nguyễn.

Clip ghi lại khoảnh khắc của 2 ca sĩ Bằng Kiều - Tuấn Hưng

Cụ thể trong đoạn clip, nam ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ: "Cái bài này ngày xưa điên đảo. Ví dụ như bây giờ Sơn Tùng được mấy bài chục triệu view thì không lại được bài này ngày xưa. Nếu bài này ngày xưa của anh Jimmii Nguyễn là nhạc số thì phải là hàng trăm triệu view".