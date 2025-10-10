Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng

Ngày 10/10, Sơn Tùng M-TP cho biết anh cùng công ty đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Từ cuối tháng 9 đến nay, nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai cơn bão mạnh Bualoi (số 10) và Matmo (số 11), gây mưa lớn kéo dài, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

"Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản, mà còn cả sự bình yên vốn có của những gia đình đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Tùng hiểu rằng, phía sau những con số thiệt hại là những câu chuyện về sự mất mát và nỗi đau không dễ gì bù đắp.

Chính vì vậy, tôi cùng tập thể M-TP Entertainment thực sự muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng tất cả mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới. Sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng, cầu mong bình an sớm trở lại với mọi nhà", nam ca sĩ chia sẻ.