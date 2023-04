Sơn Tùng M-TP trở lại

Tối 25/4, Sơn Tùng M-TP xác nhận trở lại với dự án mới mang tên Making My Way. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Sơn Tùng sau gần một năm im ắng kể từ khi ra mắt MV There's No One At All và gây tranh cãi. Theo Sơn Tùng, Making My Way chính thức ra mắt vào 5/5.

Nam ca sĩ cho biết đây là cột mốc đánh dấu cho chặng đường mới trong sự nghiệp của anh.