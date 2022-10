Sơn Tùng M-TP gọi antifan là 'lũ trẻ ranh, đâm sau lưng'

Your browser does not support the video tag. Video Sơn Tùng gửi lời Tri Ân fan

Sơn Tùng - "Cơn Mưa Xa Dần"

Sơn Tùng - "Nắng Ấm Ngang Qua"

Ngày 7/10/2012, trên sân khấu chương trình Bài hát Yêu thích, Sơn Tùng M-TP chính thức gia nhập làng giải trí với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua. 10 năm sau, cái tên Sơn Tùng M-TP trở thành một thương hiệu, một cái tên không thể thiếu trong bản đồ âm nhạc hiện đại Việt Nam.



10 năm trước chàng trai vừa tròn 18 với mái tóc nâu ngắn, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, trình diễn cùng ban nhạc ca khúc tự mình sáng tác bằng tất cả năng lượng và sự tự tin.



10 năm sau Sơn Tùng đã đứng vững trên đôi chân của mình

Sơn Tùng M-TP ra mắt 10 năm cũng đồng nghĩa cái tên SKY đã gắn liền với những người yêu mến anh cũng vừa tròn 10 năm. SKY là tên gọi của cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng với ý nghĩa: "Sky là bầu trời rộng lớn luôn giang tay bao bọc và yêu thương nghệ sĩ, là nơi nghệ sĩ nhìn lên khi mệt mỏi, cũng như khi hạnh phúc, bất kể ngày hay đêm".



Chuỗi dự án đặc biệt mà Sơn Tùng M-TP dành tặng cộng đồng fan của mình sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa lần lượt được hé lộ trong thời gian gần nhất.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet