Sơn Tùng M-TP có thể bị xử phạt như thế nào?

Chiều 29/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết đã nhận được công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng xử lý đối với MV There's No One At Allcủa Sơn Tùng M-TP do chứa hình ảnh tiêu cực, gây tranh cãi.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng nội dung MV mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục khi có nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử. Hình ảnh này tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Do đó, cơ quan có thẩm quyền đề xuất YouTube chặn MV này, đồng thời xử phạt nam ca sĩ theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ.