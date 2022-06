Sơn Tùng M-TP có gì lạ giữa lúc Thiều Bảo Trâm ra mắt MV mới?

Tôi có nói là thôi thì mình chọn số 8 đi, tại vì 8 là 'lộc phát' đấy!", quản lý Thiều Bảo Trâm giải thích.

Ở một diễn biến khác, trong tối cùng ngày Thiều Bảo Trâm ra mắt MV, trên Instagram Sơn Tùng M-TP có động thái gây chú ý.