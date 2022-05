Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu: Phong sát cũng không oan?

Ngay sau khi thông tin Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng, phải tiêu huỷ MV There's No One At All được đăng tải trên VietNamNet, rất nhiều độc giả đã gửi bình luận chia sẻ quan điểm, góc nhìn của mình.

Phong sát trên mọi mặt trận!

Câu chuyện “phong sát” được rất nhiều độc giả VietNamNet đặt ra. Nổi bật là ý kiến của bạn Dong Phuong Bat Bai khi cho rằng: “Bộ VH-TT-DL và Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên mạnh tay hơn nữa. Đã có bộ quy tắc ứng xử với văn nghệ sĩ rồi thì việc ra sản phẩm không phù hợp thuần phong mỹ tục, đạo nhái ầm ĩ... nên “phong sát“ chứ đừng nhẹ tay!”.

Cùng quan điểm, độc giả Vũ Thanh Tuyền chia sẻ: “Đã nói dừng phát hành mà cứ tỏ ra nguy hiểm, xem thường các ý kiến đóng góp. Hành động này đáng để phạt nặng nhất: phong sát trên mọi mặt trận”.