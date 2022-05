Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu, phải tiêu hủy MV có cảnh nhảy lầu

Liên quan tới MV There Is No One At Alltừng gây bức xúc trong dư luận mà Sơn Tùng M-TP đã gỡ ở phạm vi Việt Nam, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có giấy mời nghệ sĩ này tới trụ sở bộ làm việc vào chiều ngày 5/5.

Thanh tra bộ đề nghị Sơn Tùng M-TP khi ra làm việc cung cấp báo cáo giải trình về việc trên bằng văn bản và một số giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên nam ca sĩ đã không xuất hiện mà ủy quyền cho 2 đại diện đến báo cáo, giải trình những nội dung trên với Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.