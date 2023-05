Sơn Tùng M-TP bị nghi 'đạo nhạc' vẫn lập thành tích quốc tế

Liên quan đến vấn đến này, phóng viên đã liên hệ với ê-kíp Sơn Tùng nhưng chưa nhận được phản hồi.



Sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP vướng nhiều tranh cãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP vướng nghi vấn "đạo" nhạc khi ra mắt sản phẩm mới.

Trước đó, nhiều ca khúc của anh bị dân mạng mổ xẻ, so sánh với các ca khúc khác như: Chắc Ai Đó Sẽ Về bị nghi "đạo" Because I Miss You (Jung Yong Hwa); Em Của Ngày Hôm Qua bị so sánh với Every Night (EXID); Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau được cho có nét giống We Don't Talk Anymore (Charlie Puth)...