Sơn Tùng M-TP bị gỡ MV, ai được hưởng lợi nhiều nhất?

Tối 28/4, Sơn Tùng phát hành MV cho ca khúc tiếng Anh There's No One At All, sau một ngày lên sóng, MV của Sơn Tùng vấp phải sự lên án kịch liệt từ khán giả vì MV ẩn chứa nội dung tiêu cực. Các cơ quan ban ngành có thẩm quyền cũng đã lên tiếng, có động thái phản đối với việc phát hành ca khúc này.



Phân cảnh gây tranh cãi trong MV của Sơn Tùng

Giữa làn sóng chỉ trích từ dư luận, tối 29/4, Sơn Tùng M-TP đã công khai xin lỗi công chúng và tạm ngưng phát hành MV nàykhỏi YouTube.