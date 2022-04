Sơn Tùng gây hoang mang tột độ khi sẽ ra MV hát tiếng Anh

Khi người hâm mộ Sơn Tùng phát hiện khi xâu chuỗi các từ ngữ cần tìm theo hàng chéo (1A, 2B, 3C, 4D) ta sẽ có được câu hoàn chỉnh: "There's no one at all" - "Không có ai cả".

Sơn Tùng chưa bao giờ làm điều gì thừa, fan biết rất rõ điều đó. Và động thái anh đồng loạt chia sẻ cùng 1 nội dung ở đồng loạt các trang cộng đồng người hâm mộ khó có thể xem là chỉ đùa giỡn được. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là dấu chỉ, báo hiệu cho sản phẩm comeback của Sơn Tùng sau quãng thời gian lùm xùm vừa qua?

Đúng như dự đoán, tối 12/4, Sơn Tùng chính thức thông báo sẽ ra MV mang tên There's No One At All. Đặc biệt hơn đây sẽ là bài hát tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của anh chàng.

Nguyên văn Sơn Tùng chia sẻ: "It’s time to conquer another mountain. My very first English song in my career. Let’s go on this journey with me SKY. THERE’S NO ONE AT ALL" ( Tạm dịch: Đã đến lúc tôi cần chinh phục ngọn núi khác. Đây là bài hát tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Hãy cùng tôi đi chuyến hành trình này nhé Sky. KHÔNG CÓ AI CẢ).