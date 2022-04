Sơn Tùng 'flop nặng' do liên tục dính scandal, khán giả quay lưng?

Sau khi trải qua nhiều bước “nhá hàng”, Sơn Tùngmới đây tung ra trailer MV There's No One At All vào tối 23/04. Đúng với tạo hình trước đó, nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc xoăn xù mì nhưng lại khiến người xem "sởn da gà" vì hình ảnh ma mị.

Trailer MV There's No One At All - Sơn Tùng M-TP

Sau 24h ra mắt, đoạn trailer này của nam ca sĩ đã mang về hơn 735 nghìn lượt xem, trên 91 nghìn lượt thích và lọt top 9 thịnh hành trên Youtube.