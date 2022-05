Sơn Tùng 'đốt' bao nhiêu tiền sau khi nhận lệnh tiêu hủy MV?

Ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV There’s No One At Allgây tranh cãi dữ dội với nhiều hình ảnh được cho là truyền tải thông điệp độc hại.

"Bộ đã ra quyết định xử phạt với công ty của ca sĩ Sơn Tùng 70 triệu đồng. Đây là mức trong khung hình phạt trong khoản 3, điều 13 Nghị định 38 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo", ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho biết.

Kèm theo đó, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There’s No One At All; nộp lại số lợi thu được từ MV; tháo gỡ bản ghi hình There’s No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Số lợi thu ở đây có thể hiểu là số tiền mà Sơn Tùng M-TP kiếm được từ lượng tương tác MV There's No One At All trên nền tảng Youtube, trước khi có quyết định tiêu hủy.