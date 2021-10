Sơn Tùng đánh úp 'Chạy Ngay Đi' version 2, netizen bật ngửa?

Your browser does not support the video tag.

Sơn Tùng tung bản version 2 của Chạy Ngay Đi?

Theo đó, đoạn clip đang lan truyền trên Tik Tok ghi lại hình ảnh ma mị và xinh đẹp của nữ diễn viên Thái Lan Mai DaviKa cùng Sơn Tùng trog MV nhưng phần lời nhạc lại khác lạ, giai điệu vô cùng bắt tai "gây nghiện", khiếnclip cực kì "cuốn" người xem.

Ngay sau đó, netizen phát hiện hóa ra, phần nhạc nằm trong ca khúc tạo trend đình đám Ngây Thơ. Trong lúc chờ những sản phẩm mới từ Sơn Tùng, cư dân mạng liền "làm mới" lại ca khúc này luôn.

Với phần nhạc và phần hình được lồng ghép khéo léo thế này bảo sao dân mạng "u mê", khen không ngớt. Dù là hai bài hát tưởng như không liên quan nhưng khi ghép lại thì lại "quá chừng liên quan".