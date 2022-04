Sơn Tùng chính thức tung MV mới, không thấy Hải Tú xuất hiện

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại con đường âm nhạc sau hơn một năm vắng bóng với MV There's No One At All. Trước khi được công chiếu trên kênh youtube cá nhân, việc ra mắt MV mới từng gặp phải nhiều sóng gió.



Tạo hình hoàn toàn mới khiến khán giả hứng thú.

Không để người hâm mộ chờ lâu, tối ngày 28/4 vào lúc 8h, Sơn Tùng đã chính thức công chiếu toàn bộ MV There's No One At All. Với độ hot của nam ca sĩ Thái Bình, chỉ trong hơn 3 phút công chiếu ngắn ngủi đã có 160 ngàn người xem trực tiếp.

Nam ca sĩ xuất hiện đầy bất ngờ trên chuyến xe rác với mái tóc xoăn và khuôn mặt bất cần. Tiếp sau đó, trong MV, Sơn Tùng vào vai một chàng trai từ bé đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình, sống một cuộc đời đơn độc.

Thứ duy nhất theo anh là cuốn băng cát - xét như ghi lại cuộc đời của chính mình hay cũng chính là bản nhạc với tựa đề There's No One At All.